İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti

12.05.2022 13:44
İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti" ifadelerine yer verdi.

IDF açıklamasında geçen haftalarda 19 kişinin öldürüldüğünü belirterek işgal altındaki Cenin kentini bir 'terörist kalesi' olarak nitelendirdi. IDF'in bölgede yürüttüğü bir operasyon sırasında karşılıklı çıkan yoğun çatışma sırasında Akile'nin öldüğü ifade edilerek "IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti. Onun ölümü bir trajedidir. Ebu Akleh'in ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum. IDF asla kasıtlı olarak savaşçı olmayanları hedef almayacak. Basın özgürlüğüne ve insan yaşamının kutsallığına bağlıyız" ifadelerini kullandı.


İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti
İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti
İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti
İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Katar: Ebu Akile'yi öldürme suçunu işleyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz Son dakika haberi: Katar: Ebu Akile'yi öldürme suçunu işleyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz Kuveyt ve Yemenlilerden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki Kuveyt ve Yemenlilerden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki Son dakika haberleri | Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine sert tepki Son dakika haberleri | Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'ndan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine sert tepki

Al Jazeera, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:09:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail: Filistinliler ortak soruşturma teklifini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement