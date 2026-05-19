İsrail Filoya Saldırdı

İSRAİL ordusuna ait botların, Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada, 'Alcyone, Cabo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Lina ve Elengi' adlı teknelerin yoluna devam ettiği belirtildi. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığı aktarılan açıklamada, 40 ülkeden toplam 347 katılımcının alıkonulduğu ifade edildi. 'Zefiro' ve 'Andros' teknelerine İsrail tarafından el konulduğu kaydedilen açıklamada, yoluna devam eden tekne sayısının 8 olduğu bildirildi.