İsrail, Gazze Şeridi'nde esir alınan kadın askeri kurtardı

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara operasyonunda esir alınan 1 kadın askerin kurtarıldığını açıkladı.

1 KADIN ASKER KARA OPERASYONUNDA KURTARILDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara operasyonunda Hamas tarafından esir alınan 1 kadın askerin kurtarıldığını açıkladı.

AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

IDF ve Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, kurtarılan askerin adının Ori Megidish olduğu aktarılarak, sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesiyle bir araya geldiği ifade edildi. Açıklamada, "IDF ve Şin Bet, esir alınanların serbest bırakılması için her türlü çabayı göstermeye devam edecek" ifadeleri kullanılarak, operasyon hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

7 EKİM'DE ESİR ALINMIŞTI

İsrail basınında yer alan haberlerde, Megidish'in 7 Ekim'de Nahal Oz Üssü'ne düzenlenen saldırı sırasında rehin alındığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde en son 239 kişinin esir tutulduğunu açıklamıştı.