İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan\'ı Ziyaret Etti

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Lübnan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü bazı noktaları ziyaret etti. Zamir bölgede yaptığı açıklamada, Hizbullah'la ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'a karşı 600 hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.