İsrail\'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 44 Bin 363\'e Ulaştı

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 363'e, yaralananların sayısının ise 105 bin 70'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 420 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 363'e, yaralı sayısının ise 105 bin 70'e yükseldiği belirtildi.