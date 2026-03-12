İsrail'in İran'daki Tarihi Eserlere Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in İran'daki Tarihi Eserlere Saldırısı

İsrail\'in İran\'daki Tarihi Eserlere Saldırısı
12.03.2026 16:22
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in UNESCO korumasındaki tarihi eserleri bombaladığını duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok tarihi eseri bombaladığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, İran'da 14'üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi eserleri bombalıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok eser hedef alındı. Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Sessizliği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

