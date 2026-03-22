İsrail\'in kabus gecesi için Netanyahu\'dan ilk açıklama: Çok zor bir akşam yaşıyoruz

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta, misilleme saldırıları ile İsrail'i hedef alan İran, bu gece kritik noktalara saldırılar düzenledi.

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kısa bir süre önce Arad Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüm ve kendisinden, İsrail'in tüm vatandaşları adına, yaralıların huzuru için dualarımızı iletmesini rica ettim.

Bakanlığımın Genel Müdürüne, tüm hükümet bakanlıklarıyla birlikte gerekli tüm yardımı sağlaması talimatını verdim.

Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma güçlerini güçlendiriyorum ve herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya kararlıyız."

İRAN İKİ NOKTAYA SALDIRDI

İran'ın İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga füze saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Dimona'nın ardından bu kez İsrail'in güneyindeki Arad kentini hedef alan İsrail'in füzeleri, demir kubbeyi geçti. Kentte çok sayıda şiddetli patlama meydana gelirken, füzelerin birçok noktaya isabet etti. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.