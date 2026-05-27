İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 31 Ölü
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 31 Ölü

27.05.2026 11:25
İsrail, Lübnan'daki hava saldırılarında 31 kişinin ölümüne neden oldu, 40 kişi yaralandı.

İSRAİL ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı. Sur'a bağlı Maareke beldesinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Sur kenti yakınlarındaki Selaa beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
