İsrail, İran'ın Nükleer Tesisine Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Dünya

İsrail, İran'ın Nükleer Tesisine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, İran\'ın Nükleer Tesisine Hava Saldırısı Düzenledi
14.06.2025 04:09
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İsrail Ordusu, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İSRAİL Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, İran'ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesise hava saldırısı yapıldığını bildirdi.

İsrail Ordusu sözcüsü, Arap medya bölümü başkanının sosyal medya hesabından Arapça yaptığı açıklamada, İran'ın İsfahan bölgesindeki bir nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Yapılan duyuruda, tesiste 'nükleer silah üretim sürecinde, uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun geri dönüştürülmesi işlemi' gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında uranyum metal üretim binası, zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısı ve laboratuvarların imha edildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, İran'ın Nükleer Tesisine Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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