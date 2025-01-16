İsrail Kabinesi Ateşkesi Görüşmeyecek

Dünya

İSRAİL kabinesinin ateşkesi görüşmek üzere toplanmayacağı duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrailli bakanların ateşkesi onaylamak için toplanmayacağı duyuruldu. Açıklamada "İsrail kabinesi, ara bulucular Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirinceye kadar toplanmayacak" denildi.