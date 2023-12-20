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İsrail Konsey Başkanı: Gazze, Auschwitz Müzesi gibi olmalı - Son Dakika
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İsrail Konsey Başkanı: Gazze, Auschwitz Müzesi gibi olmalı

İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesinde konsey başkanı olarak görev yapan David Azoulai, katıldığı bir radyo programında Gazze'nin yerle bir edilerek Auschwitz Müzesi gibi bir müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Auschwitz Müzesi ise bu söyleme tepki göstererek, İsrailli yetkililerin bu suistimale tepki göstereceğini umduklarını belirtti.

İsrail Konsey Başkanı: Gazze, Auschwitz Müzesi gibi olmalı
20.12.2023 - 14:31,
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İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesinde konsey başkanı olarak görev yapan David Azoulai, katıldığı bir radyo programında 'Gazze'nin yerle bir edilmesi, boşaltılarak Auschwitz Müzesi gibi müzeye dönüştürülmesi' gerektiğini söyledi. Söz konusu söylemin ardından Auschwitz Müzesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililerin bu utanç verici suistimale tepki göstereceğini umuyoruz" denildi.

İsrail medyası, Metula Konseyi Başkanı David Azoulai'nin katıldığı bir radyo programında, "7 Ekim'den sonra insanları güneye gitmeye teşvik etmek yerine onları sahillere yönlendirmeliyiz. Donanma onları zaten yeterli sayıda mülteci kampının bulunduğu Lübnan kıyılarına taşıyabilir. Ardından denizden Gazze sınır çitine kadar, bir zamanlar orada olanları hatırlatacak şekilde tamamen boş bir güvenlik şeridi oluşturulmalıdır. Auschwitz toplama kampına benzemelidir. Tüm Gazze Şeridi boşaltılmalı ve tıpkı Auschwitz'de olduğu gibi dümdüz edilmelidir. Gazze, İsrail Devleti'nin yeteneklerini sergileyen bir müze haline gelsin" ifadelerini kullandığını duyurdu.

"UTANÇ VERİCİ SUİSTİMAL"

Azoulai'nin söylemlerinin ardından Auschwitz Müzesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Auschwitz kurbanlarının anısı zaman zaman ihlal edilmiş ve çeşitli aşırı söylemlere alet edilmiştir. David Azoulai, dünyanın en büyük mezarlığının sembolünü bir tür hastalıklı, nefret dolu, sözde sanatsal, sembolik bir ifade olarak kullanmak istiyor gibi görünüyor. İsrailli yetkililerin böylesi utanç verici bir suistimale tepki göstereceğini umuyoruz zira terörizm asla terörizme yanıt olamaz" denildi.

AUSCHWITZ TOPLAMA KAMPI

Auschwitz toplama kampı, Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'da kurulmuş, en büyük toplama, zorunlu çalışma, sistematik katliam ve imha kampı olarak bilinmektedir. Bu toplama kampında, 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1.1 ila 1.3 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

Kaynak: DHA
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