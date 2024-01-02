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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde meydana geldi.

02.01.2024 - 19:26,  Güncelleme: 20:03
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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin arasında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin de olduğu öğrenildi.

İSRAİL ORDUSU, BEYRUT'TA HAMAS OFİSİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden ve bir yandan da Lübnan cephesinde Hizbullah'la mücadele eden İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu: 4 ölü

SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beyrut'taki Hamas ofisine drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde meydana geldi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu

ÖLENLERİN ARASINDA HAMAS YÖNETİCİLERİNDEN SALİH ARURİ DE VAR

İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu: 4 ölü
Hamas yöneticilerinden Salih Aruri
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisini vurdu
İsrail, Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
YORUMLAR (6)
  • Ahmet yilmaz: Oh les oldular kefere domuzlar devam KURUTSUN kökünü haserelerin Yanıtla 8 102
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  • Mesut Gülmez: İsrail'e başarılar diliyorum. Yaşasın İSRAİL,,, Yanıtla 2 2

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi - Son Dakika
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