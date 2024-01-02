İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin arasında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin de olduğu öğrenildi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden ve bir yandan da Lübnan cephesinde Hizbullah'la mücadele eden İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir saldırı düzenledi.
Beyrut'taki Hamas ofisine drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Patlama Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde meydana geldi.
İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.
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