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İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli Amerikalı'nın ölümü nedeniyle iki subayı görevden aldı - Son Dakika
BBC

İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli Amerikalı'nın ölümü nedeniyle iki subayı görevden aldı

01.02.2022 17:07
İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli Amerikalı'nın ölümü nedeniyle iki subayı görevden aldı

İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli-Amerikalı'nın Ramallah'ta ölümü nedeniyle iki subaya görevden alma, bir tabur komutanına da kınama cezası verdi.

İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli-Amerikalı'nın Ramallah'ta ölümü nedeniyle iki subaya görevden alma, bir tabur komutanına da kınama cezası verdi.

78 yaşındaki Omar Asad, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Filistinli uzmanların yaptığı otopside, Asad'ın "dış ortamdaki stres" nedeniyle kalp krizi geçirdiği saptandı.

İsrail ordusunun soruşturması, olaya karışan askerlerin "ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi" sonucunda bu olayın yaşandığını tespit etti.

Askeri polis, cezai suçlamalara yol açabilecek ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Omar Asad, 12 Ocak gününün erken saatlerinde Ramallah yakınlarındaki köyü Cilcilya'da dışarı çıktığında otomobili geçici bir kontrol noktasında durdurulmuştu.

Köy muhtarlık heyeti başkanı, askerlerin Asad'ın gözlerini kapadığını, ellerini bağladığını ve diğer birkaç kişiyle birlikte yakındaki bir şantiyede onları alıkoyduğunu söyledi. Askerler olay mahalinden ayrıldıktan sonra Asad ölü bulundu.

Üç Filistinli doktorun yaptığı otopsi, daha önce kalp ameliyatı geçiren Asad'ın "dış ortamdaki şiddetin stresinden kaynaklı ani kalp durması sonucu" öldüğünü tespit etti. Ayrıca bileklerinde sıyrıklar ve göz kapaklarının içlerinde kanamaya rastlandı.

İsrail ordusunun Pazartesi günü yayımlanan soruşturma raporunda, Asad'ın askerlerle işbirliği yapmayı reddettiği, "ellerinin bağlı olduğu ve kısa bir süre ağzının kapatıldığı" ve yarım saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtiliyordu.

Raporda, "Askerler, Asad'ın sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun veya başka şüpheli belirtiler tespit etmedi. Askerler, Asad'ın uyuduğunu düşündüğü için onu uyandırmaya çalışmadı" deniliyordu.

İncelemeyi yapanlar ayrıca "Olay sırasında Asad'ın yakalandığı an dışında şiddete başvurulmadığını" belirledi.

Ancak rapora göre, "Asad'ı gerekli tedaviyi görmeden ve durumu komutanlarına bildirmeden yerde yatar şekilde bırakarak yükümlülüklerini yerine getirmediler".

Ordu, "Soruşturma, olayın ahlaki yükümlülükleri yerine getirmeme ve askerlerin yanlış karar almasından kaynaklanan ciddi ve talihsiz bir olay olduğu sonucuna vardı" açıklamasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi, "Asad'ı durumunu kontrol etmeden yalnız bırakmak, insan yaşamının kutsallığını korumayı görev edinen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin değerlerine aykırı dikkatsiz bir davranıştı" dedi.

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Kalp Krizi, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli Amerikalı'nın ölümü nedeniyle iki subayı görevden aldı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, 78 yaşındaki Filistinli Amerikalı'nın ölümü nedeniyle iki subayı görevden aldı - Son Dakika
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