İsrail Ordusu ve Savunma Bakanı Arasında Atama Tartışması

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Batı Şeria'dan sorumlu Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un yerine yeni bir isim getirileceğini canlı yayında açıkladı. İsrail Ordusu ise atama duyurusunun Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmediğini ve atama prosedürlerine uyulmadığını belirterek, Bluth'un görevini sürdüreceğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile ordu yönetimi arasında, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu Merkez Komutanlığının yönetimi konusunda anlaşmazlık çıktı.

Katz, Kanal 14'te yaptığı açıklamada, Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un yerine başka bir generalin getirileceğini söyledi. İsrail ordusu, açıklamanın Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmediğini belirterek, Bluth'un görevini sürdüreceğini yazılı açıklamayla duyurdu.

KATZ: "BATI ŞERİA KOMUTANI BENİM POLİTİKAMI DİKKATE ALMAK ZORUNDA"

Israel Katz, Bluth'un kendi politikasına aykırı hareket ettiğini söyledi, Bluth'un, Batı Şeria'da bir Filistinliye yönelik ağır saldırıya katılmakla suçlanan İsrailli yerleşimci hakkındaki idari uzaklaştırma kararını yenilemeye çalışmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'daki askeri temyiz komitesi, 28 Temmuz'da, kararın çıkarılmasındaki usul hatalarını gerekçe göstererek yerleşimcinin Batı Şeria'ya girişini kısıtlayan idari uzaklaştırma kararını kaldırmıştı.

Katz'ın kararın yenilenmemesi yönünde talimat vermesine rağmen, Bluth ile Kudüs Bölge Savcılığı, yerleşimci hakkındaki idari uzaklaştırma kararının yürürlükte tutulması için mahkemeye başvurdu. Katz bu girişimin, talimatına aykırı geldiğini savundu. Canlı yayında, "Benim tutumuma aykırı hareket ettiler. Bu yanlış bir adımdı. İsrail ordusunun Batı Şeria komutanı benim politikamı dikkate almak zorunda ve bu konuda ısrarcı olacağım" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: "BLUTH GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK"

İsrail Ordusu, duyurunun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile koordine edilmediği ve yerleşik atama prosedürlerine uyulmadığı gerekçesiyle karşı çıktı. Ordudan yapılan açıklamada, üst düzey komutan değişikliklerinin Genelkurmay Başkanı tarafından gündeme getirilmesi ve ilgili prosedürlere göre onaylanması gerektiği belirtilerek, Bluth'un görevini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada Bluth'un görevini, "profesyonellik, cesaret ve özveriyle" yürüttüğü belirtilerek, kendisine tam güven duyulduğu söylendi.