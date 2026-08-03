İsrail Ordusu ve Savunma Bakanı Arasında Atama Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu ve Savunma Bakanı Arasında Atama Tartışması

İsrail Ordusu ve Savunma Bakanı Arasında Atama Tartışması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Israel Katz, Merkez Komutanlığı Komutanı Bluth'un yerine yeni bir atama yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Batı Şeria'dan sorumlu Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un yerine yeni bir isim getirileceğini canlı yayında açıkladı. İsrail Ordusu ise atama duyurusunun Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmediğini ve atama prosedürlerine uyulmadığını belirterek, Bluth'un görevini sürdüreceğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile ordu yönetimi arasında, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu Merkez Komutanlığının yönetimi konusunda anlaşmazlık çıktı.

Katz, Kanal 14'te yaptığı açıklamada, Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un yerine başka bir generalin getirileceğini söyledi. İsrail ordusu, açıklamanın Genelkurmay Başkanı ile koordine edilmediğini belirterek, Bluth'un görevini sürdüreceğini yazılı açıklamayla duyurdu.

KATZ: "BATI ŞERİA KOMUTANI BENİM POLİTİKAMI DİKKATE ALMAK ZORUNDA"

Israel Katz, Bluth'un kendi politikasına aykırı hareket ettiğini söyledi, Bluth'un, Batı Şeria'da bir Filistinliye yönelik ağır saldırıya katılmakla suçlanan İsrailli yerleşimci hakkındaki idari uzaklaştırma kararını yenilemeye çalışmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Batı Şeria'daki askeri temyiz komitesi, 28 Temmuz'da, kararın çıkarılmasındaki usul hatalarını gerekçe göstererek yerleşimcinin Batı Şeria'ya girişini kısıtlayan idari uzaklaştırma kararını kaldırmıştı.

Katz'ın kararın yenilenmemesi yönünde talimat vermesine rağmen, Bluth ile Kudüs Bölge Savcılığı, yerleşimci hakkındaki idari uzaklaştırma kararının yürürlükte tutulması için mahkemeye başvurdu. Katz bu girişimin, talimatına aykırı geldiğini savundu. Canlı yayında, "Benim tutumuma aykırı hareket ettiler. Bu yanlış bir adımdı. İsrail ordusunun Batı Şeria komutanı benim politikamı dikkate almak zorunda ve bu konuda ısrarcı olacağım" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: "BLUTH GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK"

İsrail Ordusu, duyurunun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile koordine edilmediği ve yerleşik atama prosedürlerine uyulmadığı gerekçesiyle karşı çıktı. Ordudan yapılan açıklamada, üst düzey komutan değişikliklerinin Genelkurmay Başkanı tarafından gündeme getirilmesi ve ilgili prosedürlere göre onaylanması gerektiği belirtilerek, Bluth'un görevini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada Bluth'un görevini, "profesyonellik, cesaret ve özveriyle" yürüttüğü belirtilerek, kendisine tam güven duyulduğu söylendi.

Kaynak: ANKA

İsrail Ordusu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu ve Savunma Bakanı Arasında Atama Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:43
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:17:37. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu ve Savunma Bakanı Arasında Atama Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.