İsrail, Rehinelerin Serbest Bırakılma Sürecinin Pazar Günü Başlayacağını Açıkladı

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İSRAİL Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlaması bekleniyor" denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Güvenlik Kabinesi ve Hükümet tarafından onaylanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde rehinelerin serbest bırakılması, rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği plan çerçevesine göre uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.