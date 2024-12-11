İsrail Savunma Bakanı, Esirlerin Serbest Kalması İçin Yeni Anlaşma Umutlarını Dile Getirdi

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İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşma için şans olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Israel Katz'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakan Katz'ın esirlerin serbest kalmasına ilişkin müzakereler ile ilgili ABD'li mevkidaşı Austin'ı bilgilendirdiği kaydedilirken, Katz'ın "Amerikan vatandaşı olanlar da dahil olmak üzere tüm esirlerin geri dönmesine olanak sağlayacak yeni bir anlaşma için artık bir şans olduğunu söylediği" belirtildi.