İsrail Savunma Kuvvetleri Lübnan\'da Hizbullah\'a ait fırlatma alanlarını vurdu

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah'a ait 40'tan fazla fırlatma alanının hedef alındığı, binlerce roketatar namlusunun vurulduğunu duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, saldırıda yaklaşık 100 savaş uçağının görev yaptığı ifade edilerek, "Yaklaşık 100 IAF savaş uçağı Hizbullah'ın kuzey ve orta İsrail'i hedef alan binlerce roketatar namlusunu vurarak imha etti. Hizbullah'ın 40'tan fazla fırlatma alanı vurulmuştur. Sivillerimizi ve İsrail Devletini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız" denildi.