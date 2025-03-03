İsrail Ordusu Suriye Ordusu'na ait tesise saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail Ordusu Suriye Ordusu'na ait tesise saldırdı

Geniş Video İzle

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lazkiye'nin Kırdaha ilçesindeki Suriye ordusuna ait bir silah deposunu hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.

03.03.2025 22:51  Güncelleme: 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ordusu Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesise saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi.

SURİYE BASINI AÇIKLAMAYI DOĞRULADI

Öte yandan Suriye basınında çıkan haberlerde ise İsrail uçaklarının yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Ordusu Suriye Ordusu\'na ait tesise saldırdı
Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Politika, Lazkiye, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu Suriye Ordusu'na ait tesise saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abuzer Kadayıf:
    Kaşınıyor sabret kaşıyacağız 93 24 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Sadece İsrailmi orada işgalci güç 19 59 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Abuzer git kası tutan mi var. 59 senedir aynı boş lakirti. 37 18 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    namaza Suriye'ye giden akpliler nerdesiniz,klavye delikanlıları 12 14 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Suriye ordusumu. Kankanız koloni olmasın o 18 6 Yanıtla
  • osman şahin:
    İSRAİL DEAŞ HTŞ Yİ YOK EDECEK 12 10 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    yüksek yada yoğun metal içeren yapılarda sağlam bir paratoner şarttır yoksa sonuç daha kötü olabilir 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:17:30. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Suriye Ordusu'na ait tesise saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.