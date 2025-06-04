İsrail, Suriye\'yi Roket Saldırısıyla Suçladı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, işgal altında tuttukları Golan'a düştüğü iddia edilen 2 roketten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 'doğrudan sorumlu' olduğunu öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye'den işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı sorumlu tutarak ülkeye saldırı tehdidinde bulundu. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şara'nın 'İsrail'e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu' olduğunu öne sürdü.

Bakan Katz, İsrail ordusunun Suriye'ye yakında yanıt vereceğini belirterek, saldırılar düzenleyeceklerini aktardı.