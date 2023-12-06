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İsrail tankı Filistin Kızılayı ambulanslarını hedef aldı - Son Dakika
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İsrail tankı Filistin Kızılayı ambulanslarını hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail tankının Gazze'nin güneyinde yaralılara müdahale sırasında ambulansların bulunduğu bölgeye atış yaptığı anların görüntüsünü yayınladı. Tankın ateş açması sonucu sağlık görevlileri ve siviller panik yaşadı, ambulanslar hızla bölgeden uzaklaştı.

İsrail tankı Filistin Kızılayı ambulanslarını hedef aldı
06.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 11:30
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Filistin Kızılayı, İsrail tankının Gazze'nin güneyinde yaralılara müdahale sırasında ambulansların bulunduğu bölgeye atış yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tankının Gazze'nin güneyindeki Deir Al-Balah'ta yaralılara müdahale eden iki Filistin Kızılayı ambulansının bulunduğu bölgeyi hedef alması korkunç görüntülere sahne oldu" denildi. Görüntülerde, tankın ateş açması sonucu sağlık görevlileri ve sivillerin panik yaşadığı, ambulansların hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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