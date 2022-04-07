İsrail: Tel Aviv'deki saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dördü ağır sekiz kişi yaralandı - Son Dakika
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BBC

İsrail: Tel Aviv'deki saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dördü ağır sekiz kişi yaralandı

07.04.2022 23:23
İsrail: Tel Aviv'deki saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dördü ağır sekiz kişi yaralandı

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ichilov hastanesi sekiz kişinin yaralandığını, dördünün durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Bu yaklaşık iki hafta içinde düzenlenen dördüncü benzer saldırı oldu.

Bölgeden gelen ilk haberler, olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganların arandığı yönünde.

Son haftalarda İsrailli Araplar ve bir Filistinli tarafından düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Times of Israel gazetesi, saldırının Ilka adlı barda başladığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan 34 yaşındaki Evelyn Gertz, o sırada yandaki mekanda yemek yediğini, saldırılar başlayınca herkesin masaların altına saklandığını ve insanların ağlamaya başladığını aktarıyor.

İsrail basınının paylaştığı videolarda sokaktaki insanların kaçıştığı ve ilkyardım araçlarının bölgeye akın ettiği görülüyor.

Bir barın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise mekanda içen insanların saldırıyla birlikte sandalyeleri devirerek kaçtıkları yer alıyor.

Tel Aviv polisi civarda yaşayanlara dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Polis Sözcüsü Eli Levy "Evinizi terk etmeyin, kafanızı camdan çıkarmayın, balkona çıkmayın" dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in de Tel Aviv'de olduğu ve olay yerine 1 kilometre mesafedeki askeri birlikte konuyla ilgili bilgilendirildiği aktarılıyor.

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