İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti - Son Dakika
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İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti

İsrail, UCM\'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu ve Gallant hakkında aldığı tutuklama kararına resmen itiraz etti. UCM, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle bu kararı aldı.

16.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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İSRAİL, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına resmen itiraz etti.

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararına itirazda bulundu.

UCM'nin 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan nedeniyle' tutuklama kararı almasının ardından İsrail'in kararı temyize taşıdığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti - Son Dakika

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