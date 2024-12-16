İsrail, UCM\'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti

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İSRAİL, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına resmen itiraz etti.

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararına itirazda bulundu.

UCM'nin 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında 'Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan nedeniyle' tutuklama kararı almasının ardından İsrail'in kararı temyize taşıdığı belirtildi.