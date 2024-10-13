İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İran, diplomatik ziyaretlerine devam ederken, İsrail'in 1 Ekim saldırısına yanıtı belirsizliğini koruyor.

13.10.2024 12:29
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(ANKARA) - İsrail'in İran'ın 1 Ekim saldırılarına ne zaman ve nasıl karşılık vereceği konusu belirsizliğini korurken İran, diplomatik ziyaretlerini sıklaştırmayı sürdürüyor.

ABD medyasında yer alan bir habere göre, ABD'li yetkililer İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği yanıt için askeri ve enerji altyapılardan oluşan hedefleri daralttığını söyledi. İsrail'in nükleer tesisleri hedef alacağı veya suikast düzenleyeceğine dair bir belirti olmadığını ifade eden ABD'li yetkililer, İsrail'in nasıl ve ne zaman harekete geçecekleri konusunda nihai bir karar vermediklerini vurguladı.

Öte yandan, İsrail'in İran'a misilleme saldırısının gündemde olduğu bir dönemde İran, körfez ülkelerine diplomatik ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçtiğimiz günlerde Riyad ve Doha'ya giderek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanı, resmi ziyaretleri kapsamında bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Erkaçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye devam eden saldırıları ve İran ile Irak arasındaki ikili ilişkilere odaklanacak.

İran, ABD'yi İsrail'in yeni bir saldırısını yanıtsız bırakmayacağı konusunda uyardı

ABD medyası, İran'ın "bazı yanlış haberlerin aksine" İsrail'in herhangi bir yeni saldırısına misillemede bulunacağını ABD ve bazı Orta Doğu ülkelerine bildirdiğini söyledi. İran hükümeti, 1 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in vereceği yanıtın ölçeğini azaltıp azaltamayacaklarını ölçmek ve bunun başarısız olması halinde Tahran'ın korunmasına yardımcı olmak için Orta Doğu ülkeleriyle acil diplomatik çabalar yürütüyor.

ABD, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısına nasıl karşılık vermeyi planladığı konusunda İsrail ile görüşmelerde bulundu. ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ya da petrol sahalarını hedef almasını istemediklerini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaklaşık 2 ay sonra yaptığı ilk görüşmede İsrail'in misillemesinin "orantılı" olması gerektiğini söyledi.

İsrail kabinesinin bugün toplantı için bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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