 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Yemen'den fırlatılan füzeye karşı koydu - Son Dakika

İsrail, Yemen'den fırlatılan füzeye karşı koydu

İsrail, Yemen\'den fırlatılan füzeye karşı koydu
09.11.2023 22:59

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığını duyurduğu füzeye karşı koyduklarını bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısının uzun menzilli füze önleme sistemi aracılığıyla başarıyla durdurulduğu belirtildi. Saldırının İsrail hava sahasını ihlal etmediği ifade edildi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığını duyurduğu füzeye karşı koyduklarını bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'den İsrail'e doğru füze atıldı ve bu füze saldırısı, uzun menzilli füze önleme sistemi aracılığıyla hava savunması tarafından başarıyla durduruldu." denildi.

Söz konusu füzenin İsrail hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Yemen'den fırlatılan füzeye karşı koydu - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi
23:07 İsrail askerleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 18 Filistinliyi öldürdüler
22:40 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu
22:23 Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı
22:25 İslami Cihad Hareketi, İsrailli 2 rehineyi serbest bırakmaya hazır
21:56 TBB'nin yürüyüşüne CHP lideri Özgür Özel'den destek geldi
21:55 Canlı anlatım! Mücadele ilk gol geldi
21:48 Gazze'ye yardım götürecek gemi İzmir'den yola çıkıyor
21:33 BM'den açıklama: Gazze'de insani amaçlarla verilecek aralar bizimle koordine edilmeli
21:28 CHP'nin Meclis'te yapacağı eylemin detaylarını İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek açıkladı: Gece koltukta uyuyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 00:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Yemen'den fırlatılan füzeye karşı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement