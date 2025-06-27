İsrailli Bakan Katz\'dan \'Hamaney\' itirafı: Öldürmek istedik ancak bulamadık

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrailli Channel 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in çatışmalar sırasında İsrail'in açık hedefi olduğunu itiraf etti.

"HAMANEY'İ ÖLDÜRMEK İSTEDİK ANCAK..."

Katz, "Hamaney'i öldürmek istedik, ancak operasyonel olarak uygun bir an bulamadık" diyerek İsrail'in bu yönde net bir irade gösterdiğini belirtti. Bu tür bir suikast için ABD'nin onayına ihtiyaçları olmadığını vurgulayan Katz, "İsrail kendi kararlarını verir" ifadesini kullandı.

"ÇOK DERİNLERE İNDİ" İDDİASI

Savunma Bakanı, Hamaney'in bu tehditten haberdar olduğunu ve saldırılar sonrası yerine atanan Devrim Muhafızları komutanlarıyla iletişimini keserek "çok derinlere indiğini" öne sürdü.

BİRÇOK ÜST DÜZEY İSMİ ÖLDÜRDÜLER

12 gün süren ve ABD'nin öncülüğünde varılan ateşkesle sona eren çatışmalarda, İran'a yönelik ağır saldırılar gerçekleştirilmiş; birçok üst düzey komutan hedef alınmıştı.