Üye Girişi
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş - Son Dakika

İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş

03.10.2021 12:43
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş, System.String[]

İsrail'de Canduru isimli şirket tarafından gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için geliştirildiği ortaya çıkan DevilsTongue (ŞeytanDili) isimli casus yazılımın Türkiye'deki bilgisayarlarda da tespit edildi. Dünyaca ünlü bir sibergüvenlik şirketi tarafından hazırlanan raporda, yazılımın bilgisayarlara sahte linkler üzerinden bulaştığı ve arka planda çalışarak kullanıcı fark etmeden şifreleri ve belgeleri çaldığı belirtildi.

Tel-Aviv merkezli Candiru isimli yazılım şirketinin geliştirdiği üst düzey casus yazılımın Rusya, Türkiye ve Filistin'deki bilgisayarlara bulaştığı tespit edildi.

CASUS YAZILIMIN ADI "ŞEYTAN DİLİ"

Sibergüvenlik şirketi ESET'in hazırladığı raporda Candiru'nun geliştirdiği casus yazılıma DevilsTongue (ŞeytanDili) ismi verildiği aktarıldı. Bu yazılımın birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanıldığının aktarıldığı raporda gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için bu yazılımın geliştirildiği belirtildi. Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkede bu yazılımın tespit edildiğini aktaran ESET'in raporunda, "DevilsTongue, üçüncü partilere satıldı fakat bu yazılımı kullananlar insan hakları savunucuları, muhalifler, gazeteciler, aktivistler ve siyasetçileri takip etmek için kullanılabiliyor" ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Raporda, "DevilsTongue isimli casus yazılım verilerimize göre, Arnavutluk, Rusya, İsrail, Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerde tespit edildi" denildi. Aynı raporda, "Temmuz 2021 yılında Citizen Lab ve Microsoft Threat Intelligence Center (Microsoft Tehdit İstihbarat Merkezi) tarafından hazırlanan araştırmada DevilsTongue isimli zararlı yazılımın şaibeli İsrailli yazılım şirketi Candiru tarafından geliştirildiği belirtildi. Bu raporlara göre DevilsTongue isimli yazılımın üçüncü parti kurum ve kuruluşlara satıldığı ve insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanılabileceği aktarıldı" ifadesi kullanıldı.

MİKROFONU DA AÇABİLİYOR

Bilgisayarlara sahte linkler üzerinden bulaştığı tahmin edilen yazılımın arka planda kullanıcı fark etmeden şifreleri ve belgeleri çalmaya imkan tanıdığı aktarıldı.

Öte yandan yazılımın cihazlar üzerindeki mikrofon ve kameralara da erişebildiği ve bu sayede görüntü ve ses kaydı alarak gizli konuşmaları da ele geçirebildiği tahmin ediliyor.

İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş

Filistin, Türkiye, İsrail, Rusya, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor 13:32 Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır 13:29 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 09:53 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Son Dakika Haberleri
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı Nişanlı çift, katıldıkları düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı         
12:31
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 13:38:19. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement