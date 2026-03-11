İstanbul'da Etnospor İftarı - Son Dakika
İstanbul'da Etnospor İftarı

İstanbul\'da Etnospor İftarı
11.03.2026 15:04
Bilal Erdoğan'ın katıldığı iftar programında Etnospor Festivali tarihi açıklandı.

DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda iftar programı düzenlendi. Program, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İftar programına İstanbul Valisi Davut Gül, büyükelçiler, dış temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ise 2015 yılında Bişkek'te başlayan Etnospor yolculuğunun büyüyerek uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, Etnospor Festivali'nin bu yıl 21–24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini açıkladı.

Programda konuşan Emrullah Turanlı, geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, "Etnospor binlerce yıllık geleneklerimizi yaşatırken, biz de inşaat sektöründe bin yıl ayakta kalacak şehirler, eserler inşa etmeyi hedefliyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de Etnospor'un gelişimine dikkat çekerek organizasyonun büyümesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gül ayrıca Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nın Şişli'de sosyal hayatı canlandıran önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kaynak: DHA

