İstanbul'da fırtına alarmı: AKOM ve İGDAŞ'tan vatandaşlara çağrı
İstanbul'da fırtına alarmı: AKOM ve İGDAŞ'tan vatandaşlara çağrı

İstanbul'da fırtına alarmı: AKOM ve İGDAŞ'tan vatandaşlara çağrı
02.01.2026 22:13
İstanbul'da yarın beklenen fırtına nedeniyle art arda uyarılar yapıldı. AKOM ve İGDAŞ, kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İstanbul'da yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle art arda uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İGDAŞ, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda bilgilendirdi.

RÜZGAR SAATTE 80-100 KM'YE ÇIKABİLİR

Yeni yılın ilk günü yapan kar ve aşırı soğukların ardından bu kez de hızla yükselen sıcaklılar nedeniyle lodos fırtınası bekleniyor.

AKOM'dan yapılanaçıklamada yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artıracağı belirtildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısı yaptı. Rüzgarın saatte 80–100 kilometre hızla esmesi beklenirken baca gazı zehirlenmelerinin yaşanabileceğine de dikkat çekildi.

İGDAŞ'TAN DOĞAL GAZUYARISI

İGDAŞ, 3-4 Ocak tarihlerinde İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle doğal gaz kullanıcılarını da uyardı. Açıklamada, bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların güvenli şekilde kullanılması, havalandırma menfezlerinin açık tutulması ve bu cihazların bulunduğu odalarda uyunmaması gerektiği hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

AKOM yetkilileri, özellikle yüksek katlı binalarda, sahil ve açık alanlarda yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, araç kullanırken ve dışarıda bulunurken ekstra tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

