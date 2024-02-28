İstanbul'da beklenen sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava ulaşımını da vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltmaya gidildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nden (MADKOM) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığı belirtildi.
Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."
İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.
Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.
Son Dakika › Dünya › İstanbul'da sis ulaşımı da etkiledi! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal - Son Dakika
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
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