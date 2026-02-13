İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı

13.02.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen müfettişlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

BAKANLIK BÜNYESİNDE AKTİF GÖREV YAPIYORLARDI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

93 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda toplam 93 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Operasyon, Politika, İstanbul, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı - Son Dakika

Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
07:08
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
06:52
Yeni kanun Meclis’ten geçti Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
06:39
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:03:42. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.