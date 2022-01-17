İsveç'te yapılan araştırma, dünya gündemine oturdu! Bu gene sahip olanlar koronavirüsü hafif atlatıyor

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İsveç'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, koronavirüs bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu. Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.

10 KİŞİDEN 8'İN DE VAR BU GENDEN

Uzmanlar, ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı. Bu genin olduğu kişilerde Kovid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti.

İLAÇ GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ BİR BULUŞ

Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı. Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi'nden Brent Richards, "Kovid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz" dedi.

HER 3 BEYAZDAN BİRİNDE BU GENDEN VAR

İsveç'te yapılan ve Nature Genetics'te yayınlanan araştırmada her üç beyaz Avrupalıdan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi.