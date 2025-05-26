İSVİÇRE'nin Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğu kaydedildi.
Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı, henüz kimlik tespiti yapılmadığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › İsviçre'de 5 Kayakçının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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