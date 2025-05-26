İsviçre\'de 5 Kayakçının Cansız Bedeni Bulundu

İSVİÇRE'nin Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İsviçre'nin Valais Kantonu'nda yer alan Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn Dağı'nda 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 4 bin metrede terk edilmiş kayaklarla ilgili gelen ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin İtalya sınırına yakın bölgede havadan ve karadan yaptıkları aramaların ardından cesetlerin Adlergletscher Buzulu yakınlarında bulunduğu kaydedildi.

Kayakçıların ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı, henüz kimlik tespiti yapılmadığı aktarıldı.