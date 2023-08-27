İsviçre Havayolları kabin ekibi, üyelerinin hayatlarını hiçe sayarak uçak kanadı üzerinde dans etmeleri tepki çekti

İsviçre Havayollarına ait kabin ekibi, Boeing 777 uçağının kanadı üzerinde hayatlarını hiçe sayıp dans ederek selfie çekti.

Görüntülerin yayılmasından sonra şirket yetkilileri kabin görevlilerini ciddi şekilde uyardı.

Kabin görevlilerinin uçuştan hemen önce bir gösteri yaptıkları belirtildi.

Görüntülerde, ilk başta bir kadın kabin görevlisinin kanadın üstüne çıktığı daha sonra kendisine erkek bir görevlinin eşlik ettiği görülüyor.

Swiss International Air Lines sözcüsü Michael Pelzer, viral videoda görülen 'davranışın' güvenlik gereksinimleriyle uyumsuz olduğunu açıkça belirtti.

Sözcü şunları söyledi: Üzerinde görevlilerin video çektiği kanat yüksekliği beş metredir. Kabin görevlileri, yüksekliğe aldırmadan böyle bir davranışta bulunarak her leyden önce kendi hayatlarını hiçe saydılar.

"Bu davranış tolere edilmeyecektir. Videodaki çalışanların davranışı, ne güvenlik gereksinimlerimize uyuyor ne de çalışanlarımızın yüksek profesyonellik seviyesini yansıtıyor.

"Bu durumda, bireysel mürettebat üyeleri rol model olarak hareket etmekte başarısız oldular. Buna onay veremeyiz."

Viral video kaydedildiğinde uçakta yolcu bulunmuyordu, bu durum ise kabin ekibi şefini öfkelendirdi.

Adı açıklanmayan bir kabin ekibi şefi üyesi şunları söyledi: "Düşündüm, 'Ne oluyor? Bu gerçek mi?' Tabii ki son derece tehlikeli olmasının yanı sıra, sadece profesyonel olmayan bir davranış."

Başka bir baş kabin ekibi meslektaşı da şokunu yineledi ve ekledi: "Onlar deli! Ekibimle gurur duymuyorum, kanatlarda işimiz yok.

Swiss International Air Lines Kabin Ekibi Başkanı ve Başkan Yardımcısı bile, eylemlerinden "öfkeli ve hayal kırıklığına uğradığını", yolcuların artık mürettebatı "daha fazla güvenmeyeceğinden" endişe ettiğini söyledi.

Bu durum, içsel olarak disiplin sorunu olarak ele alınacak. Ancak ilk dedikodulara karşı önlem almak için sadece birini işten çıkarmayacağız."