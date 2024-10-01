Avrupa'da iki ülke arasındaki sınırlar yeniden çizilecek - Son Dakika
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Dünya

Avrupa'da iki ülke arasındaki sınırlar yeniden çizilecek

Avrupa\'da iki ülke arasındaki sınırlar yeniden çizilecek

İsviçre hükümeti, eriyen buzullar nedeniyle İtalya ile olan sınırın yeniden çizileceğini açıkladı. İki ülke, Matterhorn Zirvesi'nin altındaki sınırı değiştirmek için anlaşmaya vardı.

01.10.2024 15:17
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İsviçre hükümeti, İtalya ile İsviçre arasındaki sınırı belirleyen buzullar eridiği için sınırın yeniden çizileceğini açıkladı. İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın bir kısmı, eriyen buzullar nedeniyle yeniden çizilecek. İki ülke, Alpler'in en yüksek zirvelerinden olan Matterhorn Zirvesi'nin altındaki sınırı değiştirme konusunda anlaştı. İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada, "Buzulların erimesiyle bu doğal unsurlar gelişiyor ve ulusal sınırları yeniden tanımlıyor" dedi. İsviçre hükümeti düzenlemeyi bugün resmen onaylarken, İtalya'da ise onay süreci devam ediyor. İsviçre hükümeti, her iki taraf da imza sürecini tamamladığında, anlaşmanın yayınlanacağını ve yeni sınırın ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

AVRUPA'DA BUZULLAR HIZLA ERİYOR

Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'nın buzullar üzerindeki etkisi çok sert oldu. İsviçre'de buzullar geçen yıl hacimlerinin yüzde 4'ünü kaybederken, kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüşü yaşadı. Ülkede en büyük düşüş 2022'de yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 40 yıl önce Matterhorn yakınlarındaki buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları geçen yıl temmuz ayında eriyen buzun içinde bulunmuştu. 2022 yılında İtalyan Alpleri'nde ise bir buzulun çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsviçre, İtalya, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da iki ülke arasındaki sınırlar yeniden çizilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fahri Sağgül:
    Yeniden sınır belirlemek için savaşmanız lazım biz böyle şeylere alışkın değiliz 51 5 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    olay Ortadoğu da olsa Amerika çoktan yerini almış iki ülkeyi kışkırtıp savaşı çıkarmıştı. 27 2 Yanıtla
  • mürsel sarıteke:
    Ne güzel barışçıl olmak, Ortadoğu bunu beceremiyor. 18 5 Yanıtla
  • Hasanmustafa Kaya:
    isviçrede yaşadığım için çok mutluyum başlarında yönetici bile yok insanlar kendi kendine ülkeyi yönetebiliyorlar 8 1 Yanıtla
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