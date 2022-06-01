İsviçre sınırında 669 yıllık antika Japon kılıcı ele geçirildi

İsviçre Federal Gümrük ve Sınır Dairesi yetkilileri (BAZG), Almanya'dan gelen bir aracın bagajında 1353 yılından kalma antika Japon kılıcı (katana) ele geçirdi.

BAZG yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, Almanya'dan gelen ve bir baba ile kızının bulunduğu aracın bagajında, antika bir kitap ile 1353 yılında üretilmiş antika bir Japon kılıcı ele geçirildiğini duyurdu. 669 yıllık antika kılıca el koyan yetkililer, olayın Zürih yakınlarındaki Thayngen Sınır Kapısı'nda meydana geldiğini ve baba ile kızın sınırı geçerken gümrük yetkililerine kılıcı, beyan etmediklerini ifade etti.