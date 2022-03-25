İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı - Son Dakika

Independent Türkçe'de yayınlanan çeviri habere göre Guido Fluri, kiraladığı uçakla 22 Mart'ta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 90 Ukraynalı sığınmacının, Polonya'nın Kraków şehrindeki havalimanından İsviçre'deki Zürih kentine gitmesini sağladı.

400 SIĞINMACIYI GETİRECEK: PARA SORUN DEĞİL

Genç yaşta annesinden alınarak koruyucu aileye verildiğini ve yaşadığı zorluklar nedeniyle Ukraynalı ailelerin durumunu anlayabildiğini söyleyen Fluri, "Eğer yapabiliyorsam yardım ederim. Hayatınızda daha sonra şansınız yaver gittiğinde, acı çeken kişilere dair sorumlu davranmayı öğrenmek zorundasınız" dedi.

Transferlerin İsviçre, Polonya ve Ukraynalı yetkililerle işbirliği yapan Katolik kuruluşlar tarafından organize edildiğini belirten Fluri, toplamda 400 sığınmacıyı İsviçre'ye getirmeye planladığını söyledi.

Milyoner iş insanı, "Mümkün mertebe yardım edeceğiz. Para sorun değil" ifadelerini kullandı.

BU SIĞINMACILARA İLK YARDIMI DEĞİL

İsviçreli milyoner, Ukraynalı sığınmacılara ilk defa yardım eli uzatmıyor. Fluri, 8 Mart'ta da 150 kişiyi uçakla Polonya'dan İsviçre'ye götürmüştü. İş insanı, 80 kişinin de Zürih'e otobüs aracılığıyla ulaşmasını sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre savaşın başından bu yana en az 3,6 milyon kişi Ukrayna'dan başka ülkelere kaçtı.

İsviçre'deki yerel yetkililerse şimdiye dek 13 bin Ukraynalı sığınmacının ülkeye giriş yaptığını bildirdi.