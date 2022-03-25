İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı

25.03.2022 13:15
İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı

İsviçreli milyoner Guido Fluri, uçak kiralayarak savaştan kaçan Ukraynalı sığınmacıları Polonya'dan alıp İsviçre'ye götürdü.

Independent Türkçe'de yayınlanan çeviri habere göre Guido Fluri, kiraladığı uçakla 22 Mart'ta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 90 Ukraynalı sığınmacının, Polonya'nın Kraków şehrindeki havalimanından İsviçre'deki Zürih kentine gitmesini sağladı.

400 SIĞINMACIYI GETİRECEK: PARA SORUN DEĞİL

Genç yaşta annesinden alınarak koruyucu aileye verildiğini ve yaşadığı zorluklar nedeniyle Ukraynalı ailelerin durumunu anlayabildiğini söyleyen Fluri, "Eğer yapabiliyorsam yardım ederim. Hayatınızda daha sonra şansınız yaver gittiğinde, acı çeken kişilere dair sorumlu davranmayı öğrenmek zorundasınız" dedi.

İsviçreli milyoner, Ukraynalı sığınmacıları kurtarmak için uçak kiraladı

Transferlerin İsviçre, Polonya ve Ukraynalı yetkililerle işbirliği yapan Katolik kuruluşlar tarafından organize edildiğini belirten Fluri, toplamda 400 sığınmacıyı İsviçre'ye getirmeye planladığını söyledi.

Milyoner iş insanı, "Mümkün mertebe yardım edeceğiz. Para sorun değil" ifadelerini kullandı.

BU SIĞINMACILARA İLK YARDIMI DEĞİL

İsviçreli milyoner, Ukraynalı sığınmacılara ilk defa yardım eli uzatmıyor. Fluri, 8 Mart'ta da 150 kişiyi uçakla Polonya'dan İsviçre'ye götürmüştü. İş insanı, 80 kişinin de Zürih'e otobüs aracılığıyla ulaşmasını sağlamıştı.

İsviçreli milyoner, Ukraynalı sığınmacıları kurtarmak için uçak kiraladı

Birleşmiş Milletler'e göre savaşın başından bu yana en az 3,6 milyon kişi Ukrayna'dan başka ülkelere kaçtı.

İsviçre'deki yerel yetkililerse şimdiye dek 13 bin Ukraynalı sığınmacının ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

YORUMLAR (2)
  • Burak A: Suriyeli de ve Ukraynalı da insan fakat İsveç gibi bir ülke neden Suriyelileri alarak demografik yapısını bozsun ki ? Bence doğrusunu yapıyorlar. Suriyelileri de Arap kardeşleri misafir etsin bir zahmet. Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
  • Sedat 696934: Iki yüzlüsünüz insan ayrımı yapiyorsunuz ukraynalı olunca gelsin suriyeli olunca çelme takın insana insan oldugu icin deger verin dili dini rengi icin degil Cevap Yaz 21 17 Yayından Kaldır
500
Nestle, baskılara dayanamayarak Rusya'da ürün satışını durdurdu Nestle, baskılara dayanamayarak Rusya'da ürün satışını durdurdu BM: Ukrayna'da en az 977 sivil öldü, 3 milyon 626 bin 546 mülteci komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 977 sivil öldü, 3 milyon 626 bin 546 mülteci komşu ülkelere geçti

Sığınmacı, İsviçre, Ukrayna, Mülteci, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçreli milyoner 'para sorun değil' dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:17:58. #1.11#
SON DAKİKA: İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement