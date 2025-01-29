İtalya Başbakanı Meloni Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İTALYA Başbakanı Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı üst düzey bir polis memurunun İtalya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesi nedeniyle savcılığın kendisi hakkında adli soruşturma başlattığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformlarından yaptığı video paylaşımında, eline geçen cumhuriyet savcısı Francesco Lo Voi imzalı soruşturma bildirimi kağıdını göstererek, Libyalı Najeem Osema Almasri Habish'in geçen hafta serbest bırakılması ve ülkesine gönderilmesiyle ilgili suça yardım ve yataklık ile kamu kaynaklarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma bildirimi aldığını belirtti. Meloni, "Bana şantaj yapılamaz. Beni korkutamazsınız. Özellikle milletin güvenliği söz konusu olduğunda İtalyanları savunma yolunda devam etmek niyetindeyim" dedi.

Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve istihbarattan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano'ya da benzer soruşturma bildirimi geldiğini bildirdi.