Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'ye manga sanatçısı Hara'dan sıra dışı hediye

16.01.2026 21:30
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japon manga dünyasının efsane isimlerinden, Savaşçı Ken serisini ortaya çıkaran Tetsuo Hara ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Popüler kültür ile siyasetin kesiştiği buluşma, Meloni'nin başbakanlığı sürecindeki en sıra dışı temaslardan biri olarak değerlendirildi. Hara İtalyan Başbakanına Savaşçı Ken'in bir portresini hediye etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün dünyaca ünlü Japon manga sanatçısı ve Savaşçı Ken serisini ortaya çıkaran Tetsuo Hara ile bir araya geldi. Görüşme, Meloni'nin başbakanlığı dönemindeki en ilginç anlardan biri olarak kayda geçti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Buluşmaya ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Meloni, Hara ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meloni paylaşımında, "Tetsuo Hara ile tanışma şerefine nail oldum. Bana vermek istediği değerli hediye ve tüm İtalyan nesillerinin yetişmesine damga vuran, ulusumuzun kolektif hayalinin bir parçası haline gelen bir çalışma için kendisine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EN İLGİNÇ HEDİYELERDEN BİRİ

Görüşme sırasında Tetsuo Hara, Meloni'ye çizgi roman tarihinin ikonik karakterlerinden Savaşçı Ken'in özel bir portresini hediye etti. Bu armağan, Meloni'nin başbakanlığı süresince aldığı en dikkat çekici ve sıra dışı hediyelerden biri olarak değerlendirildi.

İTALYAN KÜLTÜRÜNDE ÖZEL BİR YERİ VAR

1980'li yıllardan itibaren İtalya'da geniş kitlelere ulaşan Savaşçı Ken, yalnızca bir manga serisi olmanın ötesine geçerek, İtalyan popüler kültüründe önemli bir yer edindi. Meloni de paylaşımında, eserin kuşaklar boyunca İtalyanların hayal dünyasını şekillendirdiğine dikkat çekti.

