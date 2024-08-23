İtalya'da Batan Yelkenli Teknede Son Ceset Bulundu - Son Dakika
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İtalya'da Batan Yelkenli Teknede Son Ceset Bulundu

İtalya\'da Batan Yelkenli Teknede Son Ceset Bulundu

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında batan yelkenli tekneden çıkarılan son cesedin, teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in kızı Hannah Lynch'e ait olduğu açıklandı.

23.08.2024 15:12
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İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Sicilya adası açıklarında batan yelkenli teknenin enkazından 6'ıncı ve son cesedin de çıkarıldığını duyurdu. Cesedin, teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in kızı Hannah Lynch'e ait olduğu ifade edildi.

Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Gemi kazasında kaybolan son kişinin cansız bedeni itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Speleosub birliği tarafından 50 metre derinlikte gerçekleştirilen karmaşık bir operasyonla kurtarılan kurban sayısı 7'ye yükseldi" denildi. İtalyan Medyası, enkazdan çıkartılan son cesedin 'Britanyalı Bill Gates' olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch'e ait olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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