İtalya\'da Batan Yelkenli Teknede Son Ceset Bulundu

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İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Sicilya adası açıklarında batan yelkenli teknenin enkazından 6'ıncı ve son cesedin de çıkarıldığını duyurdu. Cesedin, teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in kızı Hannah Lynch'e ait olduğu ifade edildi.

Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Gemi kazasında kaybolan son kişinin cansız bedeni itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Speleosub birliği tarafından 50 metre derinlikte gerçekleştirilen karmaşık bir operasyonla kurtarılan kurban sayısı 7'ye yükseldi" denildi. İtalyan Medyası, enkazdan çıkartılan son cesedin 'Britanyalı Bill Gates' olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch'e ait olduğunu belirtti.