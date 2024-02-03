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İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukura Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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Dünya

İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukura Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

İtalya\'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukura Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

İtalya'nın Pisa kentinde bir tilkiyi kovalayan küçük bir köpek, yerdeki dar çukura sıkışarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri uzun saatler süren çalışma sonucunda köpeği kurtardı. Tilki ise genişleyen çukurdan kaçmayı başardı.

03.02.2024 16:06
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İtalya'nın Pisa kentinde tilkiyi kovalarken yerdeki dar çukurda mahsur kalan küçük ırk bir köpek, itfaiyenin uzun saatler süren çalışması sonrasında kurtarıldı.

İtalyan itfaiyesi, Pisa kentinde sahibi tarafından kendilerine yapılan ihbar üzerine küçük ırk Daksund köpeğini saatler süren çalışma sonucunda sıkıştığı çukurdan kurtardı. İtfaiye 31 Ocak'ta meydana gelen olayda küçük köpeğin bir tilkiyi kovaladığını, tilkinin peşinden yerdeki küçük çukura daldığı ve sıkışarak burada mahsur kaldığını belirtti. Kepçe yardımıyla toprak kazılarak küçük köpeğe ulan itfaiye, köpeği sahibine teslim edildi. Tilkinin ise genişleyen çukurdan çıkarak ormana kaçtığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İtalya'da Tilkiyi Kovalayan Köpek Çukura Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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