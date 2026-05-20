İtalya\'dan İsrail\'e Özür Talebi

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ettiklerini bildirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durum. Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları ivedilikle attık" ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalya'nın, aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini de kaydederek, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek" dedi.