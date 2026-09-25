İtalya hükümeti okullarda burka ve nikapı yasakladı, yüzde 30 dil sınırı getirdi - Son Dakika
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İtalya hükümeti okullarda burka ve nikapı yasakladı, yüzde 30 dil sınırı getirdi

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İtalya hükümeti okullarda burka ve nikapı yasakladı, yüzde 30 dil sınırı getirdi
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İtalya Başbakanı Meloni, hükümetin onayladığı okul kararnamesinin yeterli İtalyanca bilmeyenlere yüzde 30 sınırı getirdiğini ve okullarda burka ile nikapı yasakladığını açıkladı. Meloni, bunun ayrışma yerine bütünleşmeyi teşvik ettiğini ve getto sınıfları engellediğini belirtti.

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Bakanlar Kurulu'nun onayladığı okullara ilişkin kararnameyle ilgili, "Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor, dilin öğrenilmesine yönelik daha fazla imkan sağlıyor ve okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklıyor" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinde Bakanlar Kurulu'nda onaylanan okullara ilişkin kararname hakkında açıklama yaptı. Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulu bugün okullara ilişkin kararnameyi onayladı. Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor, dilin öğrenilmesine yönelik daha fazla imkan sağlıyor ve okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklıyor. Bunlar, ayrışma yerine gerçek bir bütünleşmeyi teşvik eden, getto sınıfların oluşumunu engelleyen ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliğini güvence altına alan, sağduyuya dayalı tedbirlerdir. İzlemeyi amaçladığımız yol budur: Kurallardan ödün vermeden bütünleşmeyi sağlayan, en büyük zorluklarla karşılaşanları destekleyen ve herkesin aynı başlangıç ??noktasından yola çıkmasını temin eden bir okul sistemi."

Kaynak: ANKA
İtalyaEğitimDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İtalya hükümeti okullarda burka ve nikapı yasakladı, yüzde 30 dil sınırı getirdi - Son Dakika
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