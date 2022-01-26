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İtalya'nın son kralının çocukları kraliyet mücevherlerini almak için devlete dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

İtalya'nın son kralının çocukları kraliyet mücevherlerini almak için devlete dava açmaya hazırlanıyor

26.01.2022 13:31
İtalya'nın son kralının çocukları kraliyet mücevherlerini almak için devlete dava açmaya hazırlanıyor

İtalya'nın son kralı 2. Umberto'nun varisleri, 1946'da monarşiye son verilmesinden beri Merkez Bankası kasasında tutulan kraliyet mücevherlerini almak için mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

İtalya'nın son kralı 2. Umberto'nun varisleri, 1946'da monarşiye son verilmesinden beri Merkez Bankası kasasında tutulan kraliyet mücevherlerini almak için mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

2. Umberto'nun çocukları Vittorio Emanuele, Maria Gabriella, Maria Pia ve Maria Beatrice, hükümet ve Merkez Bankası temsilcileriyle yaptıkları müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine yargı yoluna başvuruyor.

Son olarak dün yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine ailenin avukatı devlet kurumlarına ihtar çekerek mücevherlerin 10 gün içinde iade edilmesini istedi.

Savoia hanedanının varislerinin avukatı Sergio Orlandi, 10 gün içinde talepleri yerine getirilmezse yargıya başvurarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası hakkında yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Tahmini değeri 300 milyon euro'ya kadar çıkıyor

İtalya'nın son kralının çocukları, monarşinin kaldırılmasının ardından devletin el koyduğu kraliyet mal varlıkları arasında bu "şahsi" mücevherlerin yer almadığını savunuyor. Aile, 2. Umberto'nun mücevherleri korumak için emaneten banka kasasına koydurttuğunu iddia ediyor.

İtalya hükümeti ise mücevherlerin kraliyet ailesi üyelerinin şahsi eşyası olmadığını savunuyor.

Mücevherlerin değeri kesin olarak bilinmese de İtalya basınındaki haberlere göre varsayımlar birkaç milyondan 300 milyon euro'ya kadar değişiyor. Kraliyet hazinesinde 6732 elmas ve 2 bin inciyle süslenmiş taçlar, kolyeler, küpeler, broşların bulunduğu belirtiliyor.

İtalya'nın 1946'da halk oylamasıyla monarşiden cumhuriyete geçmesinin ardından kraliyetin mal varlıklarına devlet tarafından el koyulmuştu. Kraliyet mücevherleri ise 2 Haziran 1946'daki referandumdan 3 gün sonra, 5 Haziran 1946'da Merkez Bankası himayesine geçti. Kral 2. Umberto ve ailenin erkek üyeleri de birkaç gün sonra sürgüne yollandı.

Hanedanın erkek üyelerine getirilen İtalya'ya girme yasağı 2002'de kaldırıldı. 2. Umberto ise 1983'te Cenevre'de öldü.

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Merkez Bankası, Haziran, Hükümet, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'nın son kralının çocukları kraliyet mücevherlerini almak için devlete dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İtalya'nın son kralının çocukları kraliyet mücevherlerini almak için devlete dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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