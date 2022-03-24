İtalya, Rusya'yı terk etmek isteyen bilim insanları için telefon hattı açacak - Son Dakika
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BBC

İtalya, Rusya'yı terk etmek isteyen bilim insanları için telefon hattı açacak

24.03.2022 16:46
İtalya, Rusya'yı terk etmek isteyen bilim insanları için telefon hattı açacak

İtalya hükümeti, Rusya'nın işgali sonrası Ukraynalı sığınmacıların yanı sıra Rusya'yı terk etmek isteyen bilim insanlarını da kabul edeceklerini açıkladı.

İtalya hükümeti, Rusya'nın işgali sonrası Ukraynalı sığınmacıların yanı sıra Rusya'yı terk etmek isteyen bilim insanlarını da kabul edeceklerini açıkladı.

Başbakan Mario Draghi, Rusya'dan ayrılmak isteyen bilim insanlarının olduğunu söyleyerek "Bu bilim insanlarını kabul etmeliyiz. (Üniversite ve Araştırmalar Bakanı Maria Christina) Messa'dan bu bilgiyi duyurmasını ve bu bilim insanlarının arayabileceği bir telefon hattı oluşturulmasını istedim" dedi.

Draghi, bu telefon hattının Rus bilim insanlarının İtalya'ya kabul prosedürlerini kolaylaştırmak için kullanılacağını söyledi.

Yeni bir yasal düzenlemeyle Ukraynalıların yanı sıra diğer ülkelerden bilim insanları ve akademisyenlerin de sığınmacı olarak kabul edileceğini belirten Draghi, bu kapsamda "eğitim burslarından, araştırma fonlarından, ziyaretçi profesör kadrosundan ve diğer akademik entegrasyon biçimlerinden faydalanabileceklerini" açıkladı.

60 binin üzerinde sığınmacı

Draghi bu açıklamayı, Brüksel'de bugün ve yarın yapılacak NATO, G7 ve Avrupa Birliği zirveleri öncesinde İtalya parlamentosuna bilgi verirken yaptı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir ay sonra düzenlenen bu zirvelerde göç meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Brüksel'deki zirvelere katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın daha sonra, birkaç hafta içinde 2 milyondan fazla Ukraynalı sığınmacının ulaştığı Polonya'ya gitmesi planlanıyor.

İtalya'ya ise işgalin başından bu yana Ukrayna'dan 60 binin üzerinde sığınmacı ulaştı.

Ukrayna'nın işgalinden birkaç gün sonra İtalya Üniversite ve Araştırmalar Bakanlığı, Ukraynalı öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere destek için 500 bin euro'luk fon ayırmıştı.

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