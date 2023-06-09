İtalyan Özel Kuvvetleri, Türk geminin saldırısını kontrol altına aldı - Son Dakika
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İtalyan Özel Kuvvetleri, Türk geminin saldırısını kontrol altına aldı

İtalyan Özel Kuvvetleri, Türk geminin saldırısını kontrol altına aldı

09.06.2023 22:09

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Napoli açıklarında silahlı kaçaklar tarafından saldırıya uğrayan Türk gemisinin İtalyan özel kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı. Operasyon devam ediyor ve 22 mürettebatın güvenliği sağlandı. Kaçakların bir kısmı hala yakalanamadı.

İtalya Savunma Bakanı, İtalya''nın güneyindeki Napoli şehri açıklarında silahlı kaçaklar tarafından saldırıya uğrayan bir Türk gemisinin İtalyan özel kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığını belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, operasyonun hala devam ettiğini ve İtalyan güçlerinin "Galeta Seaways" adlı gemide bulunan 22 mürettebatın güvenliğini sağladığını ve kaçakları yakaladığını söyledi.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Crosetto, dramatik bir operasyonla özel kuvvetlerin iki helikopterden Türk gemisine indiğini ve yaklaşık 15 kaçak tarafından alıkonulan mürettebatı kurtardığını belirtti. Bu kaçakların ikisi veya üçü kesici aletlerle silahlıydı.

Kaçaklar, keşiften sonra kontrolü ele geçirmek için harekete geçti ancak kaptan bir alarm çalabildi. İtalyan gümrük devriye botları Türk gemisini engelledi, özel kuvvetler ise gemiye biniş yaptı. Crosetto''ya göre, kaçakların bir kısmı hala yakalanamadı. "Umarız herhangi bir sonuç doğurmadan en kısa sürede sona erer" dedi.

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