14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.2 oy oranına ulaşarak seçimin 2. tura kalmasında kilit rol oynayan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği büyük merak konusu.
Her iki adayla da birebir görüşmeleri sonrası alacağı kararı bugün saat 17.00'de açıklayacak olan Sinan Oğan'la ilgili ABD medyasından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Dünyaca ünlü medya kuruluşu Bloomberg, Oğan için "Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedeni, ikinci turda kilit oyuncu olabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
"Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesi tekrar seçilme ihtimalini artırır. Eğer Oğan, muhalefetin adayını desteklerse, bu bile dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir" yorumuna yer verilen haberde, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekse Kılıçdaroğlu'nun Oğan'ın oylarını istediği için son dönemde milliyetçi açıklamalara yer verdiklerine dikkat çekildi.
Son Dakika › Dünya › 'İttifak' kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu - Son Dakika