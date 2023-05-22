"İttifak" kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu - Son Dakika
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"İttifak" kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu

22.05.2023 14:53

2. tur seçimleri öncesi Sinan Oğan'ın destek vereceği adaya ilişkin bugün saat 17.00'de açıklayacağı karar büyük merak konusu olurken, ABD medyasından konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.2 oy oranına ulaşan Oğan için "Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesi tekrar seçilme ihtimalini artırır. Eğer Oğan, muhalefetin adayını desteklerse, bu bile dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir" yorumunda bulunuldu.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.2 oy oranına ulaşarak seçimin 2. tura kalmasında kilit rol oynayan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği büyük merak konusu.

ABD MEDYASINDA SİNAN OĞAN ANALİZİ

Her iki adayla da birebir görüşmeleri sonrası alacağı kararı bugün saat 17.00'de açıklayacak olan Sinan Oğan'la ilgili ABD medyasından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Dünyaca ünlü medya kuruluşu Bloomberg, Oğan için "Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedeni, ikinci turda kilit oyuncu olabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"OĞAN MUHALEFETİN ADAYINI DESTEKLERSE BU BİLE..."

"Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesi tekrar seçilme ihtimalini artırır. Eğer Oğan, muhalefetin adayını desteklerse, bu bile dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir" yorumuna yer verilen haberde, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekse Kılıçdaroğlu'nun Oğan'ın oylarını istediği için son dönemde milliyetçi açıklamalara yer verdiklerine dikkat çekildi.

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Son Dakika Dünya 'İttifak' kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İttifak" kararı öncesi ABD basınından ortalığı karıştıracak Sinan Oğan yorumu - Son Dakika
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