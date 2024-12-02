İzlanda Seçimlerinde Sosyal Demokrat İttifak Zafere Ulaşarak Birinci Oldu

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İZLANDA seçimlerinde Sosyal Demokrat İttifak birinci parti oldu.

İzlanda'da 30 Kasım'da yapılan seçimler sonucunda 2021 seçimlerinde yüzde 9 oy ile 6 milletvekili kazanan Sosyal Demokrat İttifak, yüzde 21'in üzerinde oy alarak milletvekili sayısın 15'e yükseltti.

Son 4 seçimin birincisi, iktidardaki Bağımsızlık Partisi ise yüzde 19 oy alırken milletvekili sayısı 16'dan 14'e düştü.