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İzlenme almak için kasten uçak düşüren Amerikalı Youtuber 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

İzlenme almak için kasten uçak düşüren Amerikalı Youtuber 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Amerikalı Youtuber Trevor Jacob, izlenme elde etmek amacıyla kasten bir uçağı düşürdü. İşlediği suçu kazaya benzeten Jacob, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

05.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:09
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30 yaşındaki Youtuber Trevor Jacob, 2021 Aralık ayında, elinde selfie çubuğu ile uçaktan atladığı ve paraşütle yere indiği anların görüntülerini paylaştı. Uçak, kalkıştan 35 dakika sonra düştü. Video kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Jacob, uçağı kasten düşürmekten ve yetkilelere yalan söylemekten 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAZANÇ ELDE ETMEK İÇİN SUÇ İŞLEDİ

Kaliforniya'daki federal savcılar Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Jacob'un "Büyük olasılıkla bu suçu kendisi için sosyal medya ve haber kapsamı oluşturmak ve mali kazanç elde etmek için işlediğini" söyledi. Savcılar, "Bununla birlikte, bu tür 'cüretkar' davranışlara hoşgörü gösterilemez" diye eklediler. Jacob ise yaptığı açıklamada cezayı doğru karar olarak nitelendirdi.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN HAVALANMADI

ABD Kaliforniya Merkez Bölge Savcılığı, Jacob'un "Hedefine ulaşmayı planlamadığını, bunun yerine uçuş sırasında uçağından atlamayı planladığını ve yere paraşütle atladığını ve uçağının alçalıp düştüğünü videoya çekmeyi planladığını" söyledi.

KALKIŞTAN 35 DAKİKA SONRA UÇAK DÜŞTÜ

Uçak kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı'na düştü. Jacob olay yerine gitti ve görüntüleri kurtardı. Savcılar, daha sonra 23 Aralık'ta bir cüzdan şirketinin tanıtımını içeren "Uçağımı düşürdüm" başlıklı videoyu YouTube'a yüklendiğini söyledi.

KAZAYI EN BAŞTAN ŞÜPHELİ BULDULAR

Bazı izleyiciler, Jacob'ın zaten paraşüt taktığını ve uçağı güvenli bir şekilde indirmek için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirterek, kazaya şüpheyle yaklaştı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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SON DAKİKA: İzlenme almak için kasten uçak düşüren Amerikalı Youtuber 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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