Japonya Başbakanı Fumio Kishida, LDP liderliğine aday olmayacağını açıkladı

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 'yeni bir başlangıca' ihtiyacı olduğunu söyleyerek Eylül'de partinin liderliğine yeniden aday olmayacağını açıkladı. Avustralyalı yetkililer Kishida'ya destek mesajı paylaştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida bugün düzenlediği basın toplantısında parti liderliğine yeniden aday olmayacağını belirterek, "Bir sonraki Liberal Demokrat Parti başkanlık seçimlerinde aday olmamaya karar verdim. Bu başkanlık seçiminde Liberal Demokrat Parti'nin değişeceği 'yeni Liberal Demokrat Parti'yi halka göstermemiz gerekiyor. Bu durumda Liberal Demokrat Parti'nin değişmesi için atılacak en bariz ilk adım benim istifa etmem olacaktır. Özel olarak başkanlık seçimiyle seçilen yeni lideri destekleyeceğim" dedi. Avustralya Başbakanı Anthony Albenese açıklamasında, "Arkadaşım Başbakan Fumio Kishida'ya saygılarımı sunuyorum. Kendisi Japonya ile Avustralya arasındaki hayati ilişkiye her zaman değer vermiştir ve liderliği bu ilişkinin güçlendirilmesine yardımcı olmuştur. Ona gelecekte en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un Kishida'nın kararı ile ilgili olarak, "Avustralya ve Japonya açık, barışçıl ve müreffeh bir bölge için ortak vizyonumuz doğrultusunda çalışmaktadır. Liderliğiniz için teşekkür ederiz. ROK ile ve Quad, ASEAN ve PIF aracılığıyla kurulan bağlar da dahil olmak üzere daha güçlü ortaklıklara yaptığınız kişisel katkıları takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.