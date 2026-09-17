Japonya'da araştırma, 5 dakika kahve kokusu solumanın stresi azalttığını ortaya koydu - Son Dakika
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Japonya'da araştırma, 5 dakika kahve kokusu solumanın stresi azalttığını ortaya koydu

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Japonya\'da araştırma, 5 dakika kahve kokusu solumanın stresi azalttığını ortaya koydu
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Japonya'da yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, kahve içmeden yalnızca kokusunu 5 dakika solumanın olumsuz duyguları hafiflettiğini ve beyinde rahatlama dalgalarını tetiklediğini gösterdi.

YENİ bir araştırma, kahve içmeden sadece kokusunu 5 dakika solumanın stresi azalttığını ve beyin dalgalarını rahatlattığını gösterdi.

Japonya'da yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, vücuda henüz tek bir damla kafein girmese dahi yalnızca taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın dakikalar içinde olumsuz duyguları hafiflettiğini ve beyinde gevşeme dalgalarını tetiklediğini ortaya koydu.

Showa Eczacılık Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmasında, 20 ila 29 yaş arasındaki gönüllülerin kahve içmeden sadece ortamdaki kahve aromasına maruz kaldıkları anlardaki beyin aktivitesi, kalp ritmi ve psikolojik durumları izlendi.

'OLUMSUZ DUYGULARI BASTIRIYOR'

Analizlerde, taze kahve kokusu eşliğinde geçirilen beş dakikanın ardından katılımcıların kaygı, yorgunluk, kafa karışıklığı ve moral bozukluğu puanlarında belirgin bir düşüş saptandı. Araştırmacılar, aromanın kişide ani bir enerji patlaması yaratmaktan ziyade, biriken negatif ruh halini ve stres seviyesini hızla aşağı çektiğini belirledi.

'BEYİN DALGALARINDA RAHATLAMA SAPTANDI'

Taşınabilir cihazlarla yapılan ölçümlerde, kahve kokusunun beyin dalgalarındaki rahatlama endeksini yukarı taşıdığı; buna karşın katılımcıların kalp atış hızında veya nabız değişkenliğinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu tablonun fiziksel bir kafein uyarımından çok, koku duyusunun hafıza ve duygu merkezleriyle kurduğu güçlü bağdan kaynaklanabileceğini vurguladı. Kahve kokusunun zihinde dinlenme, sabah rutini ve mola hissi gibi olumlu çağrışımları tetikleyerek psikolojik bir rahatlama sağladığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
JaponyaDünyaSon Dakika

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